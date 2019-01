Campagne ‘Dag tattoo, Hallo baan’: Zonder tatoeage kom je makkelijker aan een baan

Eind deze maand is de aftrap van de campagne ‘Dag tattoo, Hallo baan’. Al zeker 117 werklozen hebben zich gemeld voor het initiatief van Andy Han. Hij en zijn vrouw zijn eigenaar van een lasercentrum dat tatoeages verwijdert. Zij is ook een bekend tatoeëerder in het Rotterdamse. Han wil werkloze spijtoptanten helpen door hen kosteloos van hun tattoo op gezicht, handen of hals af te helpen. Een dag in de week ruimt hij zijn agenda ervoor vrij. Han: ,,Wij zien meer jongeren met grote tatoeages op zichtbare plekken. Zij realiseren zich niet dat later die tatoeage niet meer past, hen in de weg kan gaan zitten. Als je ‘fuck you’ op je vingers hebt staan, is dat later lastig solliciteren. Of je schoonmoeder ontmoeten of promotie maken. Dan kan je tatoeage een breekpunt zijn. Het eraf laten halen is kostbaar en duurt lang. Mijn vrouw tatoeëert daarom principieel ook niet op handen, gezicht of hals.”