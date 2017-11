Calijn en Sanne redden losgebroken pony's langs A2

De 18-jarige Calijn ten Napel en haar even oude vriendinnetje Sanne Kolman zaten bij Calijns vader in de auto op weg naar Amsterdam. Ter hoogte van de afrit Hedel/Ammerzoden zagen ze de twee pony's rennen. "In de berm langs de snelweg. Er zat nog wel een reling tussen. Maar als die dieren in paniek raken, dan springen ze daar zo overheen", vertelt Calijn.

Ze weet waar ze het over heeft, want Calijn is zelf dol op paarden. Ze is ze actief bij paardenopvang Paard zoekt Baas in Enschede. "Toevallig waren we vanmiddag zelf met een paard op weg naar Amsterdam." Vader Henk ten Napel probeerde zijn vrachtwagentje met aangekoppelde trailer zo dicht mogelijk bij de pony's te parkeren, zodat Calijn en Sanne ze daarna konden vangen.

Adrenaline

Dat lukte, al ging dat niet vanzelf. "De één hadden we binnen vijf minuten te pakken. Maar die andere pony liet zich niet zomaar vangen. Daar hebben we wel drie kwartier over gedaan! Steeds als je dichterbij kwam, liep ie weer weg. Niet gek, want de adrenaline giert natuurlijk door het lijf van zo'n dier. Gelukkig hadden beide pony's halsters om, waar we ze aan vast konden pakken."

De toegesnelde politie sloot één rijbaan af. Daardoor ontstond een flinke file. De vrouwen hadden zelf 112 gebeld. "Van de persoon aan de lijn kregen we te horen dat er al veel meer meldingen over die pony's waren binnengekomen. Maar niemand stopte, echt niemand! Nou ja, één motorrijder. Maar niemand probeerde de pony's te vangen." Dat verbaasde haar.

Weiland

Na het vangen van de dieren bewandelden Calijn en Sanne de route terug die de pony's vermoedelijk hadden afgelegd. "Tien minuten lopen door de prikkelbosjes", zegt Calijn. "We kwamen uit bij een weiland. Toevallig kwamen de eigenaren er net aan. Die waren ook aan het zoeken en hadden geen idee waar hun pony's uithingen."

Hoe de dieren uit het weiland konden ontsnappen, weet Calijn niet. "De pony's zijn in ieder geval naar een ander weiland gebracht." De eigenaren hebben de Enschedeërs 'heel erg bedankt', zegt Calijn. De politie was minstens net zo opgetogen. "Agenten gingen met ons op de foto en vertelden heel blij te zijn met de manier waarop wij hebben gehandeld."

Whatsappje

Door de reddingsactie kwam het duo wel wat later bij de eigen afspraak in Amsterdam aan. Calijn: "Ik had de persoon waar we naartoe gingen al een appje gestuurd: we zijn even pony's vangen langs de A2, komen ietsje later."

Bekijk hieronder de beelden van vlak na de vangst van de pony's.