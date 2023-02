Buurtbewoners vangen bot met verzet plan sociale - en zorgwoningen Nuenen

DEN HAAG/NUENEN – Het is buurtbewoners niet gelukt een Nuenens woningbouwplan aan de Wederikdreef tegen te houden.

Want de Raad van State veegde deze week met een einduitspraak al hun bezwaren van tafel. Daarmee is voor de gemeente en woningcorporatie Helpt Elkander de weg vrij om op de plek van de oude school aan de Wederikdreef 18 sociale huur- en 23 zorgwoningen te bouwen. Daaraan is volgens de gemeente schreeuwende behoefte aan.

Gebrek aan inspraak

De bewoners hadden vooral kritiek over een in hun ogen gebrek aan inspraak bij het plan. De hoogste bestuursrechter ziet het anders en stelt dat de tegenstanders in ieder geval van alle wettelijke inspraak- en bezwaarmogelijkheden gebruik hebben kunnen maken.

Ook verder ziet de Raad niet in dat de gemeente steken heeft laten vallen. Inhoudelijk is het bestuursrechtscollege het ook eens met de gemeente en meent dat er geen onaanvaardbare verkeers- en parkeeroverlast in de buurt valt te verwachten.

Ook blijft er voldoende groen over na de bouw van de woningen. En daar zullen de omwonenden het mee moeten doen.