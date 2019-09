Buurt over bekladder oorlogsgraven in Mierlo: ‘Hij is slachtoffer van zijn eigen psychoses’

MIERLO – De man die wordt verdacht van het bekladden van de oorlogsgraven in Mierlo is volgens de buurt een kluizenaar. Hij wordt omschreven als vriendelijk, eenzaam, maar met momenten ook paranoïde en in de war: „Mensen veroordelen hem meteen, maar hij heeft gewoon hulp nodig.”

Gisteren en vandaag ging zijn naam per telefoon razendsnel rond in het dorp. Met foto, soms zelf inclusief adres. Vrijwel heel Mierlo weet inmiddels wie er zaterdag werd aangehouden voor het bekladden van de graven op het plaatselijke War Cementery. Maar wat voor iemand deze 36-jarige plaatsgenoot is, is voor de meeste een raadsel. Zelf hield hij in de verhoren bij de politie, die hem voorlopig nog vasthoudt, de kaken op elkaar.

„Maar iedereen heeft wel meteen een oordeel over hem. Er worden hem de meest vreselijke dingen toegewenst, zoveel haat”, vertelt zijn buurvrouw, die anoniem wil blijven. „En ik snap die woede, natuurlijk. Maar ik geloof niet dat hij dit bewust heeft gedaan. Ik denk vooral dat hij goede hulp nodig heeft voor zijn psychische problemen.”

Rolluiken

In de straat hebben de meeste bewoners nauwelijks contact met hem. De man, die opgroeide in Helmond, is heel erg op zichzelf. Zijn overburen hebben de rolluiken voor zijn woonkamerraam nog nooit omhoog gezien. De enige in de straat met wie hij af en toe contact had, was de buurvrouw. Geregeld buurtte ze wat met hem als ze beiden in de achtertuin bezig waren. „Er kwam weleens een goede vriend langs, zijn vader was er af en toe en één keer in de week kwam er een begeleider op bezoek.”

Hij had het privé namelijk zwaar, zegt ze. Ongeveer een jaar geleden werd hij volgens haar opgenomen, ze bezocht hem nog in het ziekenhuis in Helmond. „Vlak daarvoor was ik bij hem thuis geweest. Ik wist niet wat ik zag. Alle muren in de woonkamer waren ondergespoten met onsamenhangende teksten en letters. Er was geen touw aan vast te knopen.”

Paranoïde

Volgens de buurvrouw ging het daarna lange tijd goed met de man. Zijn huis werd schoongemaakt en had hij een baan als freelance-koerier. Pas de laatste twee maanden hoorde ze af en toe geschreeuw en gebonk. „Alsof hij het hele huis kort en klein aan het slaan was. Hij blowde verder veel, achterin de tuin had hij een paar grote wietplanten. En hij was heel paranoïde. Hij heeft overal camera’s op en in zijn huis”, wijst ze onder andere op de twee ‘bolletjes’ bij zijn voordeur.