Buurt geschokt na vondst dode vrouw in Tilburg: 'Je moet toch ziek zijn in je hoofd als je zoiets doet'

TILBURG - Bewoners van de Hoogvensestraat en het Klipperplein in Tilburg hebben geschokt gereageerd op de vondst van een dode vrouw in hun buurt. Zondagochtend zochten veel omwonenden elkaar op straat op om te praten over wat er is gebeurd. Niemand heeft zaterdagavond iets vreemds gezien of gehoord, maar in de steeg waar de vrouw werd aangetroffen is het wel vaker niet pluis, zeggen ze.

Lege zakjes wiet, buisjes lachgas of blikjes bier. Regelmatig vinden omwonenden zwerfafval in de steeg tussen de Hoogvensestraat en het Klipperplein die daar is achtergelaten door mensen die er niet thuishoren. ,,Vorige week nog belde een buurman bij mij aan omdat er twee mannen in de steeg stonden. Hij vertrouwde het niet", zegt een man die liever niet zijn naam noemt, maar die al ruim 60 jaar in de Hoogvensestraat woont. ,,Toen we samen gingen kijken, gingen die twee mannen er snel vandoor. Ik begrijp het goed. Je staat hier in die steegjes lekker uit de wind. En uit het zicht."

De wijk Hoogvenne, tegen het centrum aan, kent veel steegjes en brandgangen. Voor sommige gangen is inmiddels een poort geplaatst omdat uitgaanspubliek er regelmatig stond te wildplassen. Maar veel helpen de poortjes niet. Miel Nooijens, bewoner van het Klipperplein en lid van het wijkcomité, maakt zich al langer zorgen over de steegjes. ,,Dan bedoel ik de steeg achter de Hoogvensestraat, maar zeker ook het Galeipad achter het Klipperplein. Die worden gebruikt door wildparkeerders en uitgaanspubliek, wat criminaliteit en dealers aantrekt. Dit is een heel fijne buurt, maar de rust wordt verstoord door de wildparkeerders. De gemeente is daar veel te passief in geweest."

Geëmotioneerd

Het is zondag rond 10.30 uur als twee vrouwen in een kleine auto in de straat arriveren. Ze hebben hun pyjama nog aan. Even nemen ze een kijkje op de plaats des onheils waarna ze hevig geëmotioneerd weer in de auto stappen en wegrijden. De buurtbewoners zien het stilzwijgend aan.

Hoewel de doodsoorzaak van de vrouw nog niet is vastgesteld, heeft de politie een sterk vermoeden dat het om een misdrijf gaat. ,,Bizar", zeggen een man en dochter die in de Hoogvensestraat wonen. ,,Ik kan me haast niet voorstellen dat iemand zoiets doet. Je moet toch ziek in je hoofd zijn", zegt de man. Zijn dochter maakt 's avonds vaak gebruik van de steeg om bij hun garage te komen. ,,Maar dat doet ze voorlopig maar even niet meer", aldus de bezorgde vader.

Buurtonderzoek

Rechercheurs waren zondag nog druk bezig met een buurtonderzoek. De politie laat weten dat een schouw en een sectie de aankomende dagen uit moeten wijzen hoe de vrouw om het leven is gekomen. De politie roept getuigen op zich te melden.