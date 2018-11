Bussen in Brabant heten vanaf nu Bravodirect en zo gaan ze eruitzien

Breda heeft meeste elektri­sche auto's van Brabant

15:38 BREDA - In de gemeente Breda rijden in 2018 veruit de meeste elektrische auto's rond van heel Brabant. Met 6.632 elektrische voertuigen is de West-Brabantse stad absolute koploper in de lijst. Tilburg volgt op grote afstand, met 2.497 elektrische auto's. Dat blijkt uit cijfers van de RDW en Oplaadpalen.nl .