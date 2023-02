Buslijn HOV4 mogelijk richting Koningshof en Eersel

Binnenkijken bij... Gerda en Cor zijn verknocht aan Breda: ‘Favoriete plekje op de bank met zicht op de kerkklok’

BREDA - ,,Wij zijn stadsmensen”, vertelt Gerda Strijen. Aan haar en haar man Cor is het idyllische beeld van een huisje in het groen niet besteed. Ook wanneer ze op vakantie gaan zal je ze eerder in een metropool vinden dan aan het zwembad of het strand. ,,Ik geloof niet dat ik ooit één strandvakantie heb gehad.”

1 februari