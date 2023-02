Busje en heg vlak na elkaar in brand in Valkenswaard

Acht vragen en antwoorden Jaarlijks sterven 130.000 honden en katten aan kanker: ‘Dieren behandelen we niet tot het gaatje’

In Nederland sterven jaarlijks 130.000 honden en katten aan de gevolgen van kanker. ,,Het probleem is net zo groot als bij mensen", zegt Benjamin van Rijswoud, dierenoncoloog in het Evidensia Dierenziekenhuis in Waalwijk. Toch is het aantal sterfgevallen onder deze viervoeters bijna drie keer zo hoog. Dit is wat je moet weten over kanker bij honden en katten.

11:00