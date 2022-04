Busje en auto botsen op kruising in Boxmeer

Amber Kraak stapte als topsporter over naar een andere sport: 'Ik voel me telkens meer wielrenner’

Amber Kraak roeide in 2016 naar het goud op het WK onder 23. Zes jaar later is de 27-jarige Brabantse bij Jumbo-Visma bezig aan haar eerste volle seizoen in de World Tour van het wielrennen. Hoe simpel is het om als topsporter over te stappen? ,,Die weg is best lang.’’

23 april