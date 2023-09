Burgerinitiatief rond een leven lang wonen in Waalre: ‘Er moet nu concreet wel iets gebeuren’

Stille Getuigen ‘Foute’ Ossenaren voor Bosch tribunaal kwamen na de oorlog met naam en adres in krant

OSS – Een nog niet veroordeelde wetsovertreder (m/v) komt alleen met de eerste letter van zijn achternaam in de krant. Wel met voornaam, leeftijd, woonplaats en soms met beroep. Zo niet bij van criminaliteit verdachte bekendheden zoals voormalig president Donald T., oud-wethouder Richard de M. of politicus Geert W.. Maar net na de Tweede Wereldoorlog lag dat even anders. Ook voor ruim honderd Ossenaren.