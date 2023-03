Burgemeesterszoon Wim Hillenaar kan alvast Mestreechs gaan oefenen: ‘Mijn vader zou dit fantastisch gevonden hebben’

update Beloofd: ‘Voor het einde van het jaar zal ik alle 33 kernen van de gemeente Land van Cuijk bezoeken’

Beëdigingsangst? Aan Marieke Moorman, over een paar minuten de nieuwe burgemeester van de gemeente Land van Cuijk, is het niet af te zien. Ze oogt relaxed in die prachtige rode feestjurk op het podium van een afgeladen zaal van hotel Riche in Boxmeer.