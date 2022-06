Burgemeesters zijn helemaal klaar met Peter Gillis, campingmiljonair dreigt vergunningen te verliezen

Wethouder Janneke van de Laak houdt van pittig debat: ‘Als het een beetje schuurt, gaat het glanzen’

BAARLE-NASSAU - In vliegende vaart maakt Janneke van de Laak carrière in de Baarlese politiek. Onlangs is ze benoemd tot wethouder. ,,Ik ben een soort van Pippi Langkous: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan.”

8 juni