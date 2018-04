Burgemeesters West-Brabant blij met manier om druglords te kwallen

De Tweede Kamer ziet wel iets zitten in het voorstel van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om burgemeester meer armslag te geven in hun strijd tegen de productie van drugs. Nu mogen ze een pand alleen sluiten als er drugs zijn gevonden, worden verkocht of afgeleverd. Binnenkort mag dit ook als er ‘strafbare voorbereidingshandelingen’ worden aangetroffen. Dat wil zeggen: spullen die gebruikt worden bij de productie van drugs.

Quote Nu kunnen we criminele be­drijfs­pro­ces­sen nog effectiever verstoren. Paul Depla, burgemeester Breda

,,Hier hebben we ons als burgemeesters al heel lang hard voor gemaakt’’, zegt een blije burgemeester Depla. ,,Met deze aanpassing van de wet kunnen we criminele bedrijfsprocessen nog effectiever verstoren.’’

Ook zijn Roosendaalse collega Niederer is enthousiast: ,,We lopen er in de dagelijkse praktijk tegenaan dat we het bezit van drugschemicaliën, drugsapparatuur en de opslag van grondstoffen bestuurlijk niet of nauwelijks kunnen aanpakken. Het wetsvoorstel van Grapperhaus voorziet in de behoefte om nog meer paal en perk te stellen aan drugscriminaliteit en om drugspanden te kunnen sluiten.’’

Tikkende tijdbommen

Volgens Depla is er een goede reden om drugslabs harder aan te pakken. ,,Het zijn tikkende tijdbommen die grote gevaren opleveren voor de buurten waarin ze zich vestigen’’, zegt de Bredase burgemeester. ,,Daar willen en moeten we hard tegen optreden. Daarom is deze wetswijziging zo belangrijk.’’

Depla heeft afgelopen maandag nog een woning per direct gesloten, de flat aan de Sandenburgstraat waar zondagavond de 26-jarige Kaan S. is doodgeschoten. Zijn overlijden wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit.

Gestrekt been