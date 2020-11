Burgemeester Eindhoven sluit complete lockdown niet uit

cultuur Fragiele textiel­kunst Anneke Klein op zijn plek in oude Veghelse graansilo

29 november VEGHEL - Het is een bijzondere combinatie, maar een die wonderwel passend is. De textielkunst van Anneke Klein uit Zaltbommel in de logge en brute Wiebenga silo op de Noordkade in Veghel. ,,Zo mooi is mijn werk nog nooit tentoongesteld, denk ik."