Burgemeester doet ruim zes uur over autorit van half uur

,,Ik stond al op de fly-over bij Barendrecht toen ik hoorde over het ongeluk in de Heinenoordtunnel. We moesten vervolgens de afslag bij Barendrecht nemen. Vervolgens ben ik binnendoor naar het veer bij Hekelingen gereden. Ik was alleen niet de enige die voor deze route koos… Over de laatste 2,5 kilometer naar het pontje heb ik 2,5 uur gedaan. Achteraf kun je wel zeggen dat ik niet de snelste route heb gekozen.’’

In de auto met airco hield de burgemeester het redelijk uit. ,,Tsja, wat doe je dan? Dan stuur je whatsappjes naar familie. Verder heb ik een afspraak die ik had telefonisch afgehandeld en verder heb ik in de auto mijn mail bijgewerkt’’, zegt hij. ,,Drinken had ik niet meer en ik dacht dat ik ook geen eten bij me had. Ik voelde me toch wat flauwtjes worden. Gelukkig vond ik nog twee mandarijnen in mijn tas. Mensen van het Rode Kruis deelden flesjes water uit aan. Dat was ook heel prettig.’’