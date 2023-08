Burgemeester Dilia Blok beleefde turbulente eerste termijn: ‘Veel laat ik passeren, maar bepaalde grenzen moet ik bewaken’

Annemiek van Vleuten vliegens­vlug terug uit Pau, maar loszittend voorwiel nekt haar in de finale van De Draai

Daags na de Tour rijden ook de vrouwen hun eerste criterium in Nederland. Wereldkampioene Annemiek van Vleuten draait er haar hand niet meer voor om. Met dank aan de organisatie van de Draai van de Kaai. Die liet haar vliegensvlug overvliegen. De regenachtige Draai eindigde voor haar alleen in mineur. Een losgekomen voorwiel maakt Van Vleuten kansloos in de strijd om de zege. Die ging nu naar Marianne Vos.