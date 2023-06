Burenliefde stuwt DWSH naar weer een finale: ‘De vijfde klasse komt me de strot uit’

Man voor de vijfde keer in drie jaar gepakt voor het rijden zonder rijbewijs

AARLE-RIXTEL - In Aarle-Rixtel is vrijdagavond een man aangehouden die reed onder invloed van alcohol. Dit was misschien niet eens zijn ergste vergrijp. Het was de vijfde keer binnen drie jaar dat hij is gepakt voor het rijden zonder rijbewijs.