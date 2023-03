Buren Schijndel verrast over komst asielzoekers: ‘Zonder overleg, maar dat is bijna normaal’

Mohamad en Anouk ontmoetten elkaar tijdens een etentje en koken nu dagelijks voor honderden vluchtelin­gen

BEST/LIEMPDE - Zij was studente Arabisch, hij een uit Syrië gevluchte manager van modehuizen. Inmiddels zijn Anouk (32) en Mohamad Habanakeh (37) getrouwd en runnen ze samen een cateringbedrijf in Best. ,,De familierecepten hebben we geleerd met videobellen.”