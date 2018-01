Buren met hoogzwangere dochter op straat na 'hennepbrand'

VELDDRIEL - In de nacht van zaterdag op zondag brandde de achterwoning van een monumentaal pand af in Velddriel. De bewoners werden opgevangen. Maar ook de buren moeten op zoek naar opvang. ,,Ik zal vannacht een hotelletje moeten zoeken denk ik", vertelt René Verhoeven geëmotioneerd en zichtbaar vermoeid.

,,Het ergste is dat mijn dochter hoogzwanger is en tijdelijk bij ons inwoont omdat hun huis nog in de verbouwing zit. De kinderkamer staat klaar. Het wordt ons eerste kleinkind. Op de zolder kunnen we niet komen omdat daar de brand ook heeft gewoed die vannacht van het naastgelegen pand over het dak oversloeg naar ons huis. De meeste spullen van de kinderen staan daar opgeslagen. Mijn schoonmoeder woont bij ons in, maar zij en de overige kinderen krijgen bij familie onderdak." De familie Verhoeven heeft drie kinderen.

,,De woonruimte beneden is door de brandweer veilig verklaard, maar met een open dak en veel brandschade boven kunnen wij er niet in wonen."

Brand

Zondagochtend brak ik alle vroegte brand uit in een pand aan de Voorstraat in Velddriel. De bewoners moesten hun huis uit vluchten. In het huis woonden negen arbeidsmigranten. Een van de buren zag de vlammenzee door zijn raam en schakelde de brandweer in. Die kon niet voorkomen dat een woning volledig afbrandde.

Later op zondag werd bekend dat in de resten van het pand twee hennepkwekerijen zijn ontdekt. Het is niet bekend of de brand ook is ontstaan door de kwekerijen.