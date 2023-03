Buren adopteren zonnepanelen op sporthal Coevering: zonnepark eindelijk in gebruik

De eigenaren schreven zich zo’n drie jaar geleden in via het zogenaamde postcoderoosproject. Dat wil zeggen dat ze in de wijk Coevering of in aangrenzende wijken wonen. De bedoeling van de organiserende coöperatie, Morgen Groene Energie, was dat mensen die zelf geen zonnepanelen op hun dak konden hebben, toch eigen energie konden opwekken.

Minimaal 13,1 cent per kWh

Energienet vol

De daken zijn er dus en interesse van kopers ook, alleen is het stroomnet vol. Zonneparken kunnen tot dat is opgelost niet meer aansluiten. ,,Daar zijn we hard mee bezig”, aldus Stravers. ,,Inschrijven bij Morgen Groene Energie dus.” Dat kan via Info@morgengroeneenergie.nl. Dat is niet alleen voor deelname aan een nieuw project. Ook voor dit project, want eigenaren kunnen hun zonnepanelen verkopen als ze verhuizen of wegens andere omstandigheden.