Bungalowparken stromen vol voor de meivakantie, campings nog niet: ‘Veel mensen hebben behoefte aan ontspanning’

Buurt schrikt op door dode bij drugslab - Bewoners flat al wekenlang zonder warm water

10 maart Bij een drugslab in Wernhout is woensdagochtend een dode man gevonden. De politie heeft de eigenaar van het pand aangehouden. In Den Bosch is de zeer grote brand bij een verschrotingsbedrijf eindelijk onder controle. De brandweer hield het daar voor gezien na twee dagen blussen. En een klein foutje met grote gevolgen in Berlicum. Daar veroorzaakte een bejaarde man een enorme ravage met zijn auto. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.