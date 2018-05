Bruut vermoorde Brabantse Melanie (15) was 'een hele brave en gehoorzame tiener'

Op 7 september 2006 verdween Melanie van de aardbodem. Dat gebeurde nadat ze met een smoesje was meegelokt door de stiefvader van haar beste vriendinnetje. Hij nam haar mee naar een loods en dwong haar daar meerdere keren tot orale seks. Daarna liet hij het meisje stikken. ,,Een vreselijke zaak”, beaamt Wouter Laumans, maker van Zaak van je Leven.

,,Melanie was eigenlijke een hele brave en gehoorzame tiener”, zegt de misdaadverslaggever in gesprek met WNL. ,,Ze was altijd op tijd thuis en liet altijd weten waar zij naartoe ging. Daarom was het zo vreemd toen zij niet meer thuis kwam opdagen, zonder dat zij iets van zich liet horen.”

Alarm

De vader van Melanie sloeg vrijwel direct alarm toen het Geldropse meisje niet op tijd thuis was voor het eten. ,,De familie was in alle staten”, herinnert Laumans zich. ,,Zij hebben heel actief de media opgezocht. Een oom van Melanie heeft alles op alles gezet om zoveel mogelijk aandacht voor haar vermissing te krijgen.”

Na een dagenlange zoekactie werd het levenloze lichaam van Melanie teruggevonden in een bos. Al snel kreeg de politie een verdachte in het vizier: Peter H., een voormalige tbs’er. Hij gaf de politie echter een sluitend alibi.

Veroordeeld

,,Toen hebben ze hem laten gaan”, vertelt Laumans. Later kwam de politie erachter dat H. al eerder veroordeeld was voor een gewelddadige verkrachting. ,,Maar toen was Peter H. al uit het politiebureau vertrokken. Toen begon de jacht op het Beest van Brabant, zoals zijn bijnaam zou gaan luiden.”

Peter H. werd uiteindelijk gepakt en er lag stevig bewijs dat hij verantwoordelijk was voor de verdwijning en dood van Melanie. In hoger beroep veroordeelde het Gerechtshof hem tot vijftien jaar cel en tbs. Hij werd schuldig bevonden voor het doden, ontvoeren en meermalen verkrachten van de Geldropse. De kans dat hij nog vrijkomt, is nihil.

Op vakantie geweest

Tijdens het maken van De Zaak van je Leven kwam Laumans nog bekenden van Peter H. tegen. ,,We moesten filmen bij een loods die destijds van Peter H. was. We dachten op de juiste plek te zijn maar wilden niet de verkeerde loods in beeld brengen,” vertelt Laumans.