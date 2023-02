Bruiloften en begrafenissen in plaats van West End voor Boekelse Kim

Zoektocht naar alternatie­ve locatie ABG-kan­toor valt niet goed in Gilze en Rijen: ‘Gaan onze inwoners niet betalen’

RIJEN - Het nieuwe ABG-kantoor bouwen op de voormalige hockeyvelden in Rijen is een prima plan, vindt de gemeenteraad van Gilze en Rijen. Ze stemde in met een voorbereidingskrediet van 1 miljoen euro. Maar aan onderzoek naar alternatieven wil het geen cent meer uitgeven.