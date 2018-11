Brrr... dit is waarom het buiten zo koud voelt maar het eigenlijk nog mee valt

Het wordt koud deze week. We kunnen zelfs sneeuw verwachten , aldus Weerplaza. De temperatuur maandag ligt tussen de 5 en 8 graden, maar kan voelen als 0 tot -5. Waarom is dat verschil zo groot en waar wordt de gevoelstemperatuur op gebaseerd?

‘Windchill’. Het verschijnsel waarbij het in de wind een stuk kouder aanvoelt dan uit de wind. Iets wat voor velen herkenbaar is. Daarom is het ook zo lekker om met de wind in je rug te lopen. Je voelt dan minder de snijdende kou in je gezicht.

Gevoelstemperatuur berekenen

Het berekenen van de gevoelstemperatuur is niet makkelijk. Je kunt op een thermometer wel zien wat de daadwerkelijke temperatuur is maar natuurlijk niet hoe koud het eigenlijk aanvoelt. Daarom zijn er verschillende berekeningsmethoden, aldus het KNMI. Bijvoorbeeld die van Siple en Passel. Zij deden in 1939 experimenten tijdens een poolexpeditie. In 1971 deed Steadman ook onderzoek. Hij baseerde zijn methode op de hoeveelheid kleding die nodig was om mensen te beschermen tegen de kou.

Het KNMI meet de gevoelstemperatuur aan de hand van een in Canada ontwikkelde formule. De JAG/TI Methode. Deze methode is gebaseerd op het warmtetransport van het lichaam naar de huid. De temperatuur wordt berekend door de luchttemperatuur te combineren met de gemiddelde windsnelheid, die heel erg van belang is.

Volledig scherm De JAG/TI methode © KNMI

De vermelde gevoelstemperatuur in de tabel geldt voor een gezond, volwassen en wandelend persoon van gemiddelde lengte. De zon speelt geen rol bij de berekening, maar die kan natuurlijk wel bepalend zijn voor je gevoel. Bij zonnig weer voelt het namelijk minder koud dan de gevoelstemperatuur doet vermoeden. Hetzelfde geldt voor lopen met de wind in de rug. Je voelt dan minder kou.

Code oranje

Af en toe geeft het KNMI Code Oranje af vanwege extreem lage temperaturen. Dat gebeurt als de gevoelstemperatuur onder de -20 graden is. Code geel wordt echter al gegeven bij -15. Dit doet het KNMI om te voorkomen dat mensen onderkoelen of bevriezen.

Die verschijnselen kunnen namelijk al optreden na een paar uur onder de -10 graden. Bij -15 duurt dat maar een uur en bij -20 een halfuur. Dat gebeurt ook als je je heel warm aankleedt. Er is dan een kleine kans op bevriezingsverschijnselen.

Extreme kou waarbij in De Bilt de gevoelstemperatuur minstens een uur onder de -25 graden is, komt eens in de 33 jaar voor. Eens in de twee jaar zakt de gevoelstemperatuur onder de -20 graden. Gemiddeld is de gevoelstemperatuur drie dagen van het jaar onder de -15. Op tien dagen per jaar komt de gevoelstemperatuur onder de -10 en een hele dag onder -10 met als laagste -20 gebeurt eens in de drie jaar.