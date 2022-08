Brommerrijder gewond door klap tegen aanhanger in Oploo: man die fietspad blokkeerde betuigt spijt

kijktip Een laatste groet aan Luchtbuks Ria: saluutscho­ten gelost tijdens Tilburgse Kermis

Luchtbuks Ria is een bekende naam op de Tilburgse kermis. Ria van Dijk schoot sinds 1936 (!) elk jaar weer in de schiettent. Iedere keer kreeg Ria een foto wanneer ze raak had geschoten. In november van 2021 overleed ze, daarom is er een eerbetoon voor haar gehouden op de kermis met saluutschoten.

