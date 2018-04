Broer van doodgeschoten Brabander Daan Hoefs: 'Hij kon niet tegen onrecht'

SCHIJNDEL – De gewelddadige dood van de 26-jarige Daan Hoefs is bij familieleden en vrienden als een bom ingeslagen. Hoefs werd woensdagavond op de Renate Rubinsteinstraat in Schijndel doodgeschoten in zijn geparkeerde auto. In een openbare brief op Facebook reageert een broer van het slachtoffer verslagen op het nieuws. ,,Je zou zaterdag op mijn verjaardag komen, maar je zult er niet zijn.”

Hoefs was een bekende bij politie en justitie. In 2016 werd hij nog veroordeeld voor zijn aandeel in de gewelddadige dood van Joeri Edelijn uit Oss. Edelijn werd een jaar eerder op de Markt in Uden doodgestoken. Hoefs wordt door de nabestaanden gezien als de man die het geweld tegen Edelijn begon.

'We konden samen lachen'

Volgens de politie had Hoefs geen vaste woon- of verblijfplaats. Uit berichten op sociale media valt op te maken dat hij regelmatig in zijn geboorteplaats Erp te vinden was. Zo zou hij geregeld bij familie over de vloer komen.

,,Ondanks dat we het niet altijd eens waren, heb je altijd voor mij klaargestaan”, schrijft een broer van Hoefs openhartig. ,,We konden samen lachen, en af en toe ook wel eens huilen.”

'Zorgzaam en vrolijk'

Hoefs, die op het Fioretti College in Veghel heeft gezeten, wordt door vrienden en familieleden omschreven als ‘zorgzaam’ en ‘vrolijk’. Je kon met hem altijd lachen, onderschrijft ook de broer in zijn eerbetoon. ,,Diep van binnen Daan, had je een klein hart”, meent zijn broer. ,,Je kon niet tegen onrecht.”

Verschillende bronnen melden aan het Brabants Dagblad dat de Erpse veelpleger een familielid in de Aagje Dekenstraat in Schijndel langdurig bedreigde. De zoon des huizes wordt van verschillende kanten aangewezen als de schutter die Hoefs ombracht. De politie, die nog op zoek is naar de dader, kan dit nog niet bevestigen.

No Surrender?

Volgens de Telegraaf was Hoefs een bekend figuur bij No Surrender. Hij zou daar geregeld over de vloer komen. Dit ontkent een woordvoerder van de omstreden motorclub met klem. ,,Deze persoon is nog nooit op een clubavond van ons aanwezig geweest. Hij heeft ook geen enkele binding met No Surrender.”

Volgens de voorlichter volgt Hoefs enkel vanuit interesse de Facebook-pagina van de vestiging in Nijmegen. ,,Dat doet hij ook bij Bandidos MC.”

Condoleances