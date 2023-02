Brieven | Op de kleintjes gaan letten bij een ander dan AH | Dienstplichtigen die bejaarden moeten verschonen

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 18 februari in de krant verschenen.

Op de kleintjes gaan letten op een ander

Volgens Ahold baas Frans Muller zijn de dagelijkse boodschappen bij AH veel minder duurder geworden dan de 14,5 procent die CBS berekent (ED 16-2). Want klanten kopen veel meer huismerken en letten op aanbiedingen. Maar ik zou meneer Muller willen zeggen dat ondanks het feit dat ik beter let op voordeeltjes en prijsbewust koop mijn AH kassabon significant hoger is dan voorheen. Dat klanten kiezen voor goedkopere huismerkartikelen, onderstreept juist dat zij afzien van vaak kwalitatief hoogwaardiger A-merken, juist omdat die veel duurder zijn geworden. Ik ben een trouwe AH klant maar dit zelfgenoegzame praatje van meneer Muller, zonder terzake harde cijfers te noemen, brengt me ernstig aan het twijfelen of ik niet beter op de kleintjes moet gaan letten, op een ander.

Leo Kuipers, Eindhoven

Dank Mat Rijnders voor zijn fijne tekenstijl

Hierbij wil ik Mat Rijnders bedanken voor zijn enorme creativiteit en zijn fijne tekenstijl (ED 11-2). Als zoon van een Eindhovense grafisch ontwerper en als broer van een illustrator, was ik altijd weer benieuwd naar zijn dagelijkse inbreng. De tekening van Johan Cruijf aan de hemelpoort was geniaal. Ik wens hem dan ook het allerbeste toe met zijn verdiende pensioen.

Kris Mandigers, Eindhoven

Dienstplichtigen die bejaarden verschonen

CDA-leider Wopke Hoekstra is op het lumineuze idee gekomen een soort van sociale dienstplicht in te voeren (ED 6-2). Of dit vrijheidsbenemende middel -want dat is het op de keper beschouwt- door de democratische beugel kan valt te betwijfelen. Nu de zorgkosten de pan uit rijzen is het mooi meegenomen daar sociale dienstplichtigen voor in te zetten die de bejaarden gaan verschonen. De politiek zelf heeft jaren verkeerd bezuinigd op de zorg en nu mag de jeugd verplicht boeten voor de veroorzaakte puinhopen bij de zorgverlening. Als er iets is asociaal is en de individuele soevereiniteit aantast, dan is het een sociale dienstplicht: een ordinaire bezuinigingsoperatie.

Antoine Theijs, Waalre

Maak parkeerplek fietsen niet verplicht

Er moeten minstens zes parkeerplaatsen voor fietsen per woning komen in een nieuwe Helmondse wijk (ED 8-2). De parkeernorm voor auto’s wordt dus omlaag gebracht om plaats te maken voor de fiets. Dit plan is de omgekeerde wereld en tegen de behoefte van de Helmonders in. Voor de Slimme Wijk is dit prima, maar ga de rest van Helmond dit plan niet door de strot duwen. De ruimte is al zo beperkt en daardoor gaat dit nog meer problemen veroorzaken in de wijken. Ook voor projectontwikkelaars is dit een doorn in het oog.

Martijn Rieter, Helmond