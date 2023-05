Brieven Ι Laat arbeidsmigranten bij werkelozen inwonen Ι Lekker gastvrij daar in Nuenen Ι Waarom het Evoluon niet optillen?

Vervanger van vlees groeit uitstekend op compost, zo is te zien op de Champignon­da­gen

DEN BOSCH/KERKDRIEL - De kip van het bos - chicken of the woods - dat klinkt toch een stuk lekkerder dan zwavelzwam? De toenemende vraag naar vleesvervangers is koren op de molen voor de Nederlandse paddenstoelensector. Die moet het al lang niet meer hebben van de witte champignons in de blauwe bakjes. De ‘exoten’ zijn de toekomst.