Brieven | Geldstromen KempenPlus transparant in beeld krijgen | Donatie is makkelijk scoren met andermans geld

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 28 februari in de krant verschenen.

Geldstromen KempenPlus transparant in beeld krijgen

Hulde aan het ‘Follow the money’ onderzoek van het ED naar de miljoenenfraude bij KempenPlus (ED 25-2). Het zal niet meevallen om de geldstromen transparant in beeld te krijgen. De inwoners van de gemeente Bladel hebben recht op inzicht in de afwikkeling van de financiële schade in deze fraudezaak. Het eventueel terug te vorderen gemeenschapsgeld kan goed gebruikt worden voor het financieren van de aanleg van de veilige fietsoversteken aan de provinciale weg.

Willem-Jan van Rossum, Bladel

Hand in eigen boezem steken na fraude

Dat Rabobank een schikking treft van €25.000 over een fraudezaak bij KempenPlus van €4.500.000 is pijnlijk. Dat is iets meer dan een 0,5% en zegt veel waar de grootste fout ligt. Dat het bedrijf uit Bladel ook de hand in eigen boezem moet steken maakt het nog veel pijnlijker en veel zeggender.

Toon Brugman, Eersel

Hoe hoog is die toren bij ‘torenhoog’?

Het pleidooi van Marina Heutinck om de juiste maten en/of grootheden te gebruiken voor de meer exact ingestelde lezer (Brieven 25-2) is me uit het hart gegrepen. Dat gaat niet alleen over het vergelijk van hectaren met voetbalvelden, maar ook als het gaat om wateroverlast (zoveel emmers per vierkante meter ipv mm neerslag). Of als de watermassa erg groot is het vergelijk met de inhoud van olympische zwembaden. Een windmolen verzorgt stroom voor zoveel huishoudens (liever zie ik het aantal kilowatt). De laatste tijd wordt het woord ‘hoog’ bijna standaard voorafgegaan door ‘toren’. Hoe hoog is die toren?

Tom Lammers, Valkenswaard

Stop meisjesbesnijdenis, viva la vulva

Besnijdenis meisjes: Een schreeuw een gil, het is geschiedt; Wat God haar gaf, verdween subiet. Dichtregels ooit geschreven na een tv programma, waarin het indringende geluid te horen was van een meisje dat besneden werd. Hartverscheurend. Alleen al in Nederland lopen 4200 meisjes het risico op besnijdenis (ED 21-2). Aan de moeder: jouw dochter had bij de geboorte een compleet lichaam. Laat dit mooie lichaam intact. Stop met die gruwelijke kindermishandeling en laat haar niet besnijden. Gun haar een eerlijk, compleet leven. Aan de vader: jouw dochter is vast niet met tegenzin verwekt. Ook een dochter heeft recht op een intact lichaam. Laat je niet overhalen. Stop die verfoeilijke meisjesbesnijdenis en gun ook je dochter een eerlijk, compleet leven. Viva la vulva.

Truus Verheijen, Eindhoven

De aarde als een lopend buffet

Indien de mens zich van de aarde blijft bedienen als bij een lopend buffet zal het klimaat niet herstellen!

John Horstman, Eindhoven

Donatie makkelijk scoren met andermans geld

Op de laatste vrijdag van februari, even na 18.00 uur, als alle ambtenaren naar huis zijn, valt in Veldhoven de mail met de gemeentebelastingen in de inbox. Natuurlijk weer een stijging van de OZB, vorig jaar 8%, nu weer 7%, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Geen idee wat ze ermee doen. In elk geval niet handhaven op hondenoverlast, hangjeugd en te hard rijden, ondanks dat daar hier in de wijk veel over geklaagd wordt. Wel is de burgemeester stoer genoeg om “namens alle inwoners” nog eens een flinke donatie aan Turkije over te maken. Makkelijk scoren van andermans geld. Wanneer maakt Den Haag eindelijk eens een eind aan het onbeperkt belasting heffen door de gemeentes?

Jonas van Rijsbergen, Veldhoven

Grote puzzelpagina’s in de zaterdagkrant

Mijn complimenten en dank voor de grote puzzelpagina’s in de zaterdagkrant! Sinds enige weken zijn de verschillende soorten puzzels in deze krant opgenomen en dat betekent een heerlijk tijdverdrijf in het weekend. Ook de dagelijkse pagina geeft veel puzzelgenot.

Jan Vos, Nuenen

Wel bezwaar museum Genneper parken

In het artikel over bezwaren tegen het Eurocircuit heeft raadslid Jos Peters het over oplossen in overleg en 100% voor de zaak gaan (ED 25-2). De dag erna staat er een artikel in het ED over beroep bij Raad van State tegen museum jn Genneper parken door de Van Abbe stichting, waar Peters deel van uitmaakt. Ook rond de watermolen heeft deze stichting zich tegen de molenaar geuit. Die overigens gelijk heeft gekregen bij de Raad van State. De pot verwijt hier de ketel.

Len Brinkmann, Valkenswaard