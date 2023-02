Brieven | Festivals, wat waren dat ook alweer? | Een land als Benelux zonder bewoonbare huizen

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 9 februari in de krant verschenen.

Festivals, wat waren dat ook alweer?

Met het festivalseizoen aanstaande, barst ook de discussie rondom de hoge prijzen van de toegangstickets los (ED 7-2). Vroeger beluisterden we favoriete artiesten door een LP, CD of cassette te kopen. Vaak ook niet goedkoop, maar de artiest kreeg nog een redelijke fair share voor zijn werk. Tegenwoordig hebben we spotify. Veel goedkoper maar ook de artiest moet leven en vraagt dus een hogere gage voor het doen van een optreden op een festival. Grote festivals zijn verworden tot een megalomaan spektakel waar niets te gek is. Voeg daaraan het gebruik van special effects toe waarbij je af en toe goed moet kijken welke band er eigenlijk op het podium staat. Voor al dat spektakel betalen we want we willen erbij zijn en deze hele experience ondergaan, en dat delen op onze socials. Want, festivals, wat waren dat ook alweer? Men neme een relatief grote, open ruimte, een podium, wat eet en drink kraampjes en vooral: leuke bands en een goed humeur. Succes verzekerd, zeker als dan ook het zonnetje schijnt. Tussen al het promotiegeweld van Pinkpop, Paaspop en Lowlands zou je bijna vergeten dat dergelijke ‘oerfestivals’ ook nog bestaan. Kleinschaliger, minder bekende bandjes en friet, cola en bier bij de kraampjes. Maar oh zo gezellig en waarschijnlijk een heel stuk goedkoper of zelfs gratis. Ook zo’n festival kan een groot feest zijn en we hangen samen de slingers op. En als zo’n bandje jaren later op de Pinkpop poster prijkt, kun je nog altijd zeggen: “he die zag ik nog op Streetrock!”

Cor de Vaal, Eindhoven

Via gebit in iemands portemonnee kijken

Hoe verdrietig is het om in ons ‘welvarend’ Nederland via de staat van iemands gebit in hun portemonnee te kunnen kijken (ED 7-2). Tandzorg is geen luxe maar een bittere noodzaak om andere gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten te voorkomen. Mensen met een laag inkomen mijden niet alleen de tandarts maar ook andere vormen van zorg omdat zij de financiële consequenties niet kunnen dragen. Zij betalen een even hoog eigen risico als mensen met een hoog inkomen, verhoudingsgewijs klopt dit niet. We moeten naar een samenleving waarin solidariteit en het omkijken naar elkaar de hoofdrol speelt, dan zou goede zorg voor iedereen bereikbaar kunnen zijn.

Marleen van Hooff, Eindhoven

Corruptie zaagt aan poten van democratie

Partijen die in de Eerste en Tweede Kamer zitten zijn verplicht een openbaar register bij te houden over schenkingen aan die partijen, uiteraard om corruptie tegen te gaan. Voor politieke partijen in gemeenteraden is een dergelijk register tot mijn verbazing niet verplicht. Hier wordt aan het gemeentebestuur zelf overgelaten om schenkingen aan politieke partijen en dus aan gemeentebestuurders al of niet vast te leggen en openbaar te maken. We hebben gezien aan de corruptiezaken in Den Haag en Roermond tot wat voor uitwassen netwerkcorruptie kan leiden en zo een ondermijning vormt van het vertrouwen in de politiek en de overheid. Corruptie is de zaag aan de poten van de democratie en een openbaar register van schenkingen kan een goed middel zijn om corruptie tegen te gaan. Dat zal niet voldoende zijn om fraude bij verkiezingen tegen te gaan. Er zal daarnaast een inzicht gegeven moeten worden door bedrijven die goederen (folders, posters) of diensten (reclame, zendtijd, etc.) leveren aan politieke partijen.

Jan Timmers, Gemert

Bosbewoner bij dure woning in advertentie

Een artikel over bosbewoner Harrie met een foto waarop hij staat afgebeeld zittend voor zijn schamele onderkomen (ED 4-2). Weliswaar kiest hij daar, na terugkomst uit het ziekenhuis, blijkbaar zelf voor, maar des te opvallender is de advertentie op dezelfde pagina waarin een makelaarskantoor een woning aanbiedt met een startprijs boven de miljoen.

Martien Baselmans, Sint-Oedenrode

Geef de golfbaan terug aan het volk

Opnieuw stront aan de knikker bij golfbaan Stippelberg. Het is een prestige en ego-project van twee eindeloos aan het pluche vastgeplakte voormalige bestuurders die gewend waren om hun politieke en bestuurlijke blunders af te wentelen op inwoners van Gemert-Bakel. Gaat die golfbaan kopje onder? Mooi. Laten gaan. Bouw er maar tiny-houses voor de woningzoekenden, maak er een wandelpark voor inwoners met een hond. Zet een mountainbikeroute uit. Geef het terug aan het volk. Genoeg is een keer genoeg. Het zou vreemd en asociaal zijn dat je als gemeente, terwijl er de komende tien jaar geen geld is voor de Eendracht, een ego-golfbaan financieel gaat redden.

René van Hoof, Gemert

IJssculpturen mochten niet; woontorens wel

Nog niet zolang geleden mocht de tentoonstelling met ijssculpturen zijn tent niet opslaan naast het station in Eindhoven. Reden: er zouden treinen met gevaarlijke stoffen langs rijden. Vreemd dat nu zonder probleem diverse woontorens daar gebouwd mogen worden waar straks duizenden mensen gaan wonen.

Lucien Brouns, Eindhoven

Zonder alcohol leeftijd niet per se hoger

In diverse publicaties lezen we over alcoholgebruik en de consequenties voor de overlijdensdatum (ED 4-2). Nederlanders zitten wereldwijd in de top 10 van hoogste leeftijd. Onze pensioenleeftijd is ook (veel) hoger dan zelfs in omringende landen. Als we stoppen met alcohol gaan we naar ongetwijfeld naar nr 1, tenminste als sommige wetenschappers gelijk krijgen. Dat houdt tevens in dat de leeftijd voor AOW weer verder moet stijgen, anders zijn er te weinig reserves bij pensioenfondsen. Aan mij zal het niet liggen, ik blijf de biertjes drinken. O, bijna vergeten, er zijn ook landen waar je geen alcohol mag drinken. Ik noem Afghanistan, Pakistan en Iran. Is de overlijdensdatum daar hoger dan in ons land?

Peter de Fockert, Helmond

Een land als Benelux zonder bewoonbare huizen

Ik doe mijn ogen dicht, terwijl ik weet dat ik dat niet zou moeten doen. Want je ogen sluiten, dat is een teken van onverschilligheid. Een teken van “mij interesseert het geen ene $%&#”. In dit specifieke geval eventueel aangevuld met “want ik woon daar niet”. Een beetje zoals vorig jaar ten tijde van Valkenburg buiten de Geul. Toch hoop ik dat je mij het sluiten van mijn ogen vergeeft.

Want het sluiten van mijn ogen helpt mij om mij af te sluiten van allerlei gekmakende randgedachten die afleiden van de kern van het onderwerp. Zoals associaties met een hier niet nader te noemen president, burgeroorlog of geloof. Het het helpt mij om een zuivere voorstelling van iets te maken. Zo stel ik mij een land voor dat twee keer zo groot is als het onze. Een land met een kust, laagland, heuvels en bergen. Zeg maar de Benelux als één land. Maar dan met echt hoge bergen. Een land waar grote steden liggen, maar waar je jezelf ook een roepende in de woestijn kunt wanen. Een land ook met wegen, spoorlijnen, havens en vliegvelden. Een land met winkels, sportvelden, musea en gebedshuizen. Een land waar miljoenen mensen in vrede en veiligheid zouden kunnen wonen en leven.

Vervolgens stel ik mij datzelfde land voor, nog steeds twee keer zo groot als het onze. Met nog steeds hetzelfde aantal mensen, alleen zonder inwoners. Omdat door een speling van de aarde de huizen onbewoonbaar zijn geworden. Een land waar gebouwen zijn getransformeerd naar echt hoge bergen van vormloos steen. Waar de infrastructuur onbruikbaar is geworden. Waar de sportvelden zijn verdwenen onder een laag puin die zo dik is dat de schreeuw om hulp van de eronder bedolven mensen bijna niet te horen is. Een land waar miljoenen mensen voorlopig niet in vrede en veiligheid kunnen wonen en leven.

Ik probeer me voor te stellen hoe het leven daar nu is, gebruik makend van het menu van commentaarloze beelden dat mij voorgeschoteld wordt. Maar die voorstelling zal niets blijken zonder het te voelen. Ik stel mij voor dat ik vandaag niet eet of drink. Dat ik alleen maar nachtkleding aan heb. De gas- en waterkranen dicht, de hoofdstroomschakelaar uit. Dat alle ramen van mijn huis tegen elkaar openstaan, en er een gure, vochtige, ijskoude wind waait. Maar het blijft een getroebleerde voorstelling van het zich aldaar voltrekkende concert des levens, wetende dat in het theater van de lach voorlopig geen voorstellingen meer zullen plaatsvinden.

Gelukkig hebben we elkaar, en is er één huis dat zelfs de ergste aardbeving kan weerstaan, als de mens het maar wil. Maak van deze mensen geen roependen in een woestijn van steen, sneeuw en ijs. Zorg ervoor, dat het huis van universele warmte, liefde en barmhartigheid niet onbewoonbaar wordt verklaard.

Oscar van Schijndel, Eindhoven

Op bosperceel in Deurne is een voerplek geoorloofd

De provincie heeft richtlijnen aangegeven betreffende het voeren van in het wild levende dieren (ED 8-2). De grondbezitter heeft de mogelijkheid en het recht hiervan af te wijken.

Dat heeft het gemeentebestuur van Deurne dan ook gedaan bij het ingaan van de jachthuurovereenkomst en het door de gemeente samengestelde wildbeheerplan.

De Provincie is daardoor geen partij meer in deze affaire. Hier gelden de gemeentelijke regels, ondertekend door deze gemeente en de wildbeheerseenheid (wbe). Volstrekt duidelijk waaraan ieder zich dient te houden. De regel betreffende het voeren van dieren luidt op de gemeentelijke gronden dat er per bosperceel 1 voerplek geoorloofd is en dat de volgende voerplek op minimaal 250 meter afstand moet liggen.

In november 2021 trof ik 14 voerplekken aan in 1 perceel. De gemeente liet de zaak ontmantelen en waarschuwde de wbe. In de loop van 2022 werd er weer gevoerd. Nu laatstelijk op 4 plekken in een perceel. En dat is een grove overtreding, hierover kan geen enkele onduidelijkheid bestaan. Niet bij de gemeente, niet bij SSIB, niet bij de wbe en niet bij ondergetekende.

Er is nog geen blijvende populatie zwijnen in de Vlierdense bossen, maar juist door het uitstrooien van zoveel maïs, kan die wel ontstaan. Er zijn overigens afgelopen jaar wel zwijnen gezien nabij de voerplekken. Dit alles nog los van het feit of het moreel gezien juist is om dieren met voer te lokken en er dan op een stoeltje bij te gaan zitten om de gelokte dieren af te schieten. Maar dat is een gewetenskwestie, die ieder zelf kan invullen, zeker nu op dit moment dat de reegeiten drachtig zijn.

Sjaak Kuypers uit Vlierden is deskundige op het gebied van ecologisch wildbeheer.