Brieven | Bij bouw vakantiepark geen tekort bouwvakkers | Met impact PSV-ers nog veel meer bereiken

Bij bouw vakantiepark geen tekort bouwvakkers

Huizen kunnen er, zeker voor de kleine portemonnee, niet meer gebouwd worden. Vooral door het stikstofprobleem en een enorm tekort aan bouwvakkers. Maar rondom mij heen, zoals in Someren en eerdaags ook in Bakel bij Grotelse Heide of misschien binnenkort in Milheeze bij Nederheide, verschijnen de grootste bungalowparken. Huizen van vaak drie of vier ton met rieten kappen. Soms meer dan 130 huizen! Over stikstof hoor je dan helemaal niks meer! Bouwvakkers kennelijk bij de vleet, niet aan te slepen. Hoe is dit te verklaren? Het zijn meestal oude parkjes die met een aantal caravans bezet waren, die moeten dan verdwijnen.

Els Korteland, Helmond

Veel lezers zullen Paulussen missen

Ik las het laatste Commentaar van Chris Paulussen (ED 4-4). Paulussen schreef (wat een pen!), zoals hij zelf nog optekent in dat commentaar, altijd op basis van feiten, wars van de waan van de dag en zijn woorden zorgvuldig kiezend. Veel lezers, waaronder ondergetekende, zullen zijn vaste bijdrage aan de opiniepagina's missen.

Nico Snijders, Eindhoven

Verhoog loon met bedrag, niet met procenten

De huidige inflatie versterkt alom de roep om loonsverhoging, zo ook in de ziekenhuiswereld (ED 10-2). Een van de tegenargumenten komt van Ad Melkert. Als voorzitter van de NVZ waarschuwt hij voor verhoging van de zorgpremie. Hij heeft wel degelijk een punt. Want wat de een verdient moet de ander betalen. Met een compromis kan de kostenstijging sterk afvlakken. Bij loonrondes gaan alle salarissen in een bepaalde beroepsgroep er in procenten op vooruit. Ook de hoger betaalden die daardoor relatief meer extra beloning ontvangen dan de lager betaalden. Dit terwijl de hogere kosten door de inflatie voor allen dezelfde zijn. Hoger betaalden moeten precies hetzelfde bedrag op hun kassabonnen afrekenen als zij die met minder moeten rondkomen en worden dus in feite overgecompenseerd. Deze onevenwichtigheid kan ondervangen worden door salarissen met vaste bedragen te verhogen in plaats van in procenten. Bedragen die recht doen aan het compenseren van de werkelijke kosten stijgingen.

Maaike van Wijgerden, Geldrop

Gratis openbaar vervoer is een verkiezingsstunt

Verkiezingen zijn in zicht dus bij GroenLinks en PvdA willen ze ‘experimenteren’ met het plan ‘iedereen stapt in’. Gratis openbaar vervoer voor de armen! Tweede Kamerleden Habtuma en Bouchallikht willen 400 miljoen uittrekken voor dit grandioze plan. Ik zou zeggen ‘stap er niet in’, het is een verkiezingsstunt.

Nanko Veenbrink, Veldhoven

Niets te zien van winst Unilever in pensioen

Met stijgende verbazing en walging lees ik over de miljarden winst van Unilever (ED 11-2). Topman Alan Jope verwerpt de kritiek op de enorme winst van Unilever met de dooddoener dat ‘slechts’ 75% is doorberekend aan de klant. Dus ‘we’ moeten niet klagen? Maar hij slaat werkelijk alles als hij stelt dat ook gewone mensen profiteren als ze via hun pensioenfonds beleggen in Unilever. Denk je nu werkelijk dat gepensioneerden ook maar iets terug zien van deze winst op hun rekening? Winst waarvoor hen 75% van de oplopende kosten werd doorberekend en die ze dus zelf betaald hebben. Mensen die vanwege devaluatie van hun pensioen, inflatie, energieprijzen, brandstofprijzen enz enz bijna of helemaal niet meer rond kunnen komen. De winst wordt onder de aandeelhouders verdeeld, net als die van Shell en BP. Zij die het al breed hebben krijgen het breder.

Peter Leijssen, Valkenswaard

Met impact PSV-ers nog veel meer bereiken

Onvoorstelbaar. Zo noemt Toon Gerbrands het feit dat Thijs Slegers van PSV zoveel respons kreeg op zijn oproep voor bloed- en stamceldonoren (ED 11-2). Als geen ander zou Gerbrands moeten weten wat de impact van voetbal op het dagelijks leven en op ‘gewone mensen’ is. PSV is magisch en alles wat daarbij hoort ook. De directeur, de materiaalman, de kantinebeheerder en zeker de voetballers. Als zij iets in gang zetten, heeft het impact. Hopelijk opent deze mooie actie van Thijs de ogen van de voetbalwereld. Want wat zou het mooi zijn als de rolmodellen op het veld nu eens, uit eigen wil of geïnitieerd door de club, hun maatschappelijke impact zouden verzilveren. Als elke speler een project in of om de stad zou adopteren. Als Luuk de Jong zich zou koppelen aan de Voedselbank. Waar hij elke maand een middagje gaat werken, financieel een bijdrage vanuit zijn riante salaris levert en als ambassadeur de boer op gaat om bedrijven te koppelen aan deze sociale voorziening. Wat zou het mooi zijn als een andere speler zich koppelt aan het daklozenprobleem in de stad. Als een natuurgebied wordt geadopteerd, een speler zich bindt aan een school voor speciaal onderwijs. Twee spelers gaan braaf elk jaar een uurtje naar kinderen in het ziekenhuis en tijdens de Voorleesdag komt er, net zo braaf, een speler opdraven. Maar dat is iets anders dan ergens écht voor gaan. Wat Thijs heeft gedaan is prachtig. Ik hoop dat clubs en spelers ervan leren dat hun impact enorm kan zijn.

Arnold Otten, Helmond