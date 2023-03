Brieven | Beduusd van wonderschot Sangaré | Docent wordt gek van studenten die reflecteren

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 4 maart in de krant verschenen.

Beduusd van wonderschot Sangaré

Helaas was ik er zelf niet bij in het Philips Stadion toen Ibrahim Sangaré donderdag één van de mooiste schoten ooit in het Philips stadion van zijn schoen lanceerde. Ik zat voor de televisie en veerde van de bank op. Wat een ongelofelijke knal. Kennelijk was Rik Elfrink ook nog helemaal beduusd van dit wonderschot toen hij de volgende in zijn artikel verslag deed: “Hoogtepunt vanuit Eindhovens perspectief was gisteravond een knal van Ibrahim Sangaré, die aan de term kiezelhard een nieuwe dimensie gaf. Keeper Sonny Stevens stond aan de grond genageld toen hij vanaf een meter of negentig een bal met meer dan een rotvaart in het kruis schoot”. Superlatieven schieten inderdaad te kort bij deze goal.

Bart Bolwijn, Eindhoven

Systeem geeft niet correct aan welke bus wel rijdt

Dat buschauffeurs staken kan ik begrijpen. Waar ik geen begrip voor heb is foutieve informatie in de diverse apps en op informatieschermen bij het NS station Eindhoven Centraal te lezen is. Als veel ritten worden vermeld met de mededeling ‘rit vervalt’, ga ik er van uit dat de ritten waar wél een vertrektijd staat vermeld ook werkelijk rijden. Niets is minder waar. Meerdere stakingsdagen probeerde ik vanaf CS Eindhoven naar Nuenen te reizen. Buslijn 6 reed niet. Maar voor lijn 404 Nuenen Centrum en lijn 321 Gemert stonden vertrektijden vermeld. Geen van deze bussen kwam echter opdagen. Onbegrijpelijk dat het sterk geautomatiseerde systeem dit soort fouten kan maken én dat niemand het ziet.

Harrie van der Meijden, Nuenen

App Noodfonds werkt niet, ligt niet aan gebruiker

De aanvraagprocedure (via een app en met DigiD) bij het Tijdelijk Noodfonds Energie zou te complex zijn (ED 2-3). Maar dat is, weet ik uit eigen ervaring, niet het grootste bezwaar. De app werkt gewoon niet. Voor de zoveelste keer heeft de overheid in een IT-project geïnvesteerd dat niet werkt. Websites en apps van de overheid zijn altijd een drama en zo ook dus deze keer. Nu lijkt het net of het aan de gebruikers ligt omdat zij niet in staat zouden zijn om met moderne techniek te werken. En de toezegging dat “een dezer dagen een computerversie online” komt, horen we al vanaf de eerste dag, maar dat zal ongetwijfeld de volgende mislukking worden.

Olaf Welmers, Eindhoven

Bezwaar WOZ loont alleen voor bedrijven

De WOZ waarde van onze woningen is weer modelmatig bepaald, waarbij de nadruk mag liggen op ‘matig’. Dat is ook op tv te zien, gezien de reclame van bedrijven die gratis voor je bezwaar maken. Gratis blijkt echter relatief, de consument betaalt (meestal) niets maar deze bureaus toucheren tot €700 per succesvol bezwaar aan ‘proceskosten’. Dit terwijl ze feitelijk nauwelijks iets doen: elk bezwaar, ongeacht of het kansrijk is, wordt ingediend. Ze schieten met hagel en elke treffer is voor hen kassa. Immers 1% succes op heel veel bezwaren betekent toch in absolute zin veel succesvolle bezwaren. Waarom krijgen zij WEL deze vergoeding en een burger die zelf succesvol bezwaar maakt niet?

Mark Vermeulen, Nuenen (zelf bezwaar gemaakt ZONDER bureau)

Docent wordt gek van studenten die reflecteren

Het is wel opvallend dat de onderwijsresultaten in Nederland steeds verder omlaag zijn gegaan nadat de nadruk in opleidingen is komen te liggen op reflecteren. Docenten worden gek van lange verslagen waarin studenten verantwoording moeten afleggen over hun zwakke punten.

Natuurlijk is het verstandig om na te denken over welke manier van leren het beste bij je past, zodat je de aanpak kunt aanpassen om je doelen beter te bereiken. Die doelen zijn hopelijk ‘meer kennis en kunde op een bepaald gebied’ en niet ‘mezelf steeds beter leren kennen’. De commissie Dijsselbloem heeft al in 2008 duidelijk gemaakt dat concepten voor onderwijsvernieuwing bewezen effectief moeten zijn en dat is hier weer niet het geval.

Bij Fontys lopen ze achter de ideeën aan van hoogleraar Dochy die in België is veroordeeld wegens verkrachting waarbij de rechter hem beschreef als ‘manipulator’. Maar ja, het idee dat kennis en kunde ondergeschikt gemaakt moet worden aan vaardigheden sluit helemaal aan bij de 21st century skills-beweging in Nederland!

Zien ze bij Fontys niet in dat het een lachertje is om te stellen dat de student zelf bepaalt wat die nodig heeft om oplossingen te vinden voor urgente maatschappelijke vraagstukken? En dat allemaal onder het mom ‘onderwijs moet met zijn tijd meegaan!’ Inderdaad, een tijd met alarmerende berichten over het lage lees- en rekenniveau van studenten.

Nu hebben we al veel kenniswerkers nodig uit andere landen waar kennis en kunde nog wel voorop staat. Dat zullen er in de toekomst alleen maar meer worden!

Marian Holla, Eindhoven