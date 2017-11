Brief nabestaanden bij roofoverval omgekomen vrouw: dank aan iedereen die geholpen heeft verdachten berecht te krijgen

Hieronder volgt de tekst van de brief:

Deze brief is vanmorgen geschreven zonder dat wij weten wat de uitspraak van de rechter gaat zijn. Op de een of andere manier voelt het bijna als een wedstrijd. Wij hebben al verloren, wij zijn onze moeder kwijtgeraakt op een onmenselijke wijze.



De enige hoop die we hebben is dat we vandaag niet nog meer verliezen.

De uitspraak gaat ons geen voldoening brengen. Het verlies van onze moeder en oma krijgt geen plekje. Hoe lief mensen deze uitspraken ook bedoelen dit is gewoon een feit. Na vandaag stopt het circus (even). Worden we niet meer geconfronteerd met onwaarheden over onze moeder, uitspraken over haar waarin wij niks herkennen. We hoeven de verdachten niet meer te zien draaien en liegen en krokodillen tranen huilen.

We zouden zoveel dingen recht willen zetten en op zaken reageren maar dat gaat niks opleveren. Het spreekrecht heeft goed gedaan alleen blijft het wrang dat de verdachten het laatste woord krijgen en niet de nabestaanden.

Tijdens de rechtszitting is niet gebleken dat ook maar één van de verdachten een positieve invloed op de samenleving heeft. Dus hoe langer de samenleving tegen hun beschermd blijft hoe beter.

Dit moment willen wij graag aangrijpen om het liefst paginagroot en op de voorpagina van iedere krant onze dankbaarheid uit te spreken voor een ieder die geholpen heeft deze verdachten voor het gerecht te krijgen. Men vergeet vaak dat de wetgeving soms te kort schiet maar niet degene die hem naleven.

Al die mensen van de politie, het recherche team, de wijkagent, etc etc die kostbare momenten met hun familie en vrienden gemist hebben om aan de zaak te werken. Die alles op alles gezet hebben om tot het resultaat van vandaag te komen. Ook een enorme dankbaarheid aan de familie rechercheurs en de casemanager van slachtofferhulp. Zij hebben letterlijk dag en nacht voor ons klaargestaan. Daarnaast ook de officieren van Justitie! Wat de uitkomst ook mag zijn vandaag, deze club mensen hebben ons verdriet, onze onmacht. onze wanhoop, onze angst gevoeld en gehoord. Dat doet veel voor ons...

Bij deze .. dank jullie wel allemaal…