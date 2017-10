Bredase politie gaat undercover als babbeltruc-dief

,,Het gebeurt al jaren maar het blijft een hot item, ondanks alle campagnes. Vooral ouderen zijn de dupe’’, zegt politiewoordvoerder Eric Passchier. Babbelaars maken vaak gebruik van bestaande bedrijven. Busjes en bestelauto’s van pakketdiensten vallen tegenwoordig niet meer op in de straat en ook van energiebedrijven maken de oplichters dankbaar gebruik.



Sommigen gaan zover dat ze in bedrijfskleding aanbellen. Maar ook het aloude aanbellen met de vraag of ze even naar de wc mogen werkt nog steeds. Passchier: ,,Vroeger was dat normaal, net als vragen om een glas water. Mensen zijn netjes opgevoed en zeggen ‘kom maar even in de gang staan’. Maar dat kan tegenwoordig niet meer. Je moet de deur dicht doen, glas water gaan halen en de deur weer open doen.’



Alert

De campagne in de Concordiastraat, die de politie samen met de gemeente en buurtpreventie Breda deed, werd positief ontvangen door de bewoners. Al tuinden die hier en daar met open ogen in de ‘val’. ,,Sommige mensen lieten de deur open staan of zeiden ‘kom maar binnen’’’, vertelt wijkagent Linda Wouters. ,,Er was één mijnheer die, toen we in de centrale hal aanbelden, ons wel binnenliet, maar halverwege de trap kwam aflopen om te vragen wat we eigenlijk wilden. Dat was heel alert.’’