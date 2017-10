Bredanaar (18) zwaargewond bij ongeluk op Bredaseweg in Tilburg

Handel rouwt om overleden voetbalvriend: 'Deze is voor Jaapie'

12:56 HANDEL - Zelden was het zo druk bij een wedstrijd op Sportpark d’n Eikenwal in Handel. En zelden deed het er zo weinig toe hoe de stand zich ontwikkelde op het scorebord. In de nacht van donderdag op vrijdag overleed Jaap de Wit. Hij werd maar 26 jaar.