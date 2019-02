Breda vijfde op Brabantse lijst met meeste afgegeven bouwvergunningen, Tilburg is koploper

In Tilburg werden in 2018 in totaal 1.150 vergunning afgegeven. Dat is een lichte stijging tegenover een jaar eerder toen er 1.041. Daarmee komt Tilburg op de zesde plaats in de landelijke lijst terecht, achter onder andere Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Rotterdam legt het dan juist weer af tegen de Brabantse stad. Eindhoven eindigt op plek tien met 801 vergunningen in 2018.