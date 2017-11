Breda trekt, maar de Randstad ook

BREDA - Een ruime meerderheid van de inwoners van de grootste gemeenten in West-Brabant verhuisden in 2016 binnen de eigen gemeente. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Er vonden in 2016 ruim 1,8 miljoen verhuizingen plaats in Nederland, waarvan een kleine 800.000 van de ene gemeente naar de andere. Over het algemeen blijkt: hoe groter de plaats hoe meer er binnen die plaats is verhuisd. Voor West-Brabant geldt dat voor Oosterhout (60 procent), Breda (63 procent), Roosendaal (65 procent) en Bergen op Zoom (70 procent) het duidelijkst.

Het percentage is verreweg het laagst in Gilze en Rijen: 21 procent. Dat zou te maken kunnen hebben met de aanwezigheid van weinig populaire voorzieningen als een vliegbasis en een asielzoekerscentrum. Opvallend is dat de plattelandsgemeente Werkendam hoog scoort: 61 procent. Net zo hoog als het Zeeuwse Tholen. Van deze twee gemeenten weten we dat ze een protestants-christelijke signatuur hebben. Net als Urk, waar 78 procent het dorp niet uitkomt. In de bible belt zien we relatief vaak honkvaste en kroostrijke gezinnen.

Tilburg

Een interessant feit is dat er een stevige uitwisseling van inwoners blijkt te zijn tussen Breda (183.000 inwoners) en eeuwige rivaal Tilburg (214.000). Nog aardiger is te weten dat er meer Tilburgers naar het kleinere Breda verhuizen dan andersom: 530 respectievelijk 406.

Uit de cijfers valt te destilleren dat ook in West-Brabant de trek van dorpen naar steden aanhoudt. Plattelandsgemeenten kampen vaak met een krimpend voorzieningenniveau, terwijl steden relatief bruisend blijven. Het voorzieningenniveau blijft er meer op niveau en ook zijn er meer onderwijsinstellingen.

Randstad

Eerder bleek al dat Breda, met 11 procent tot 2030, de sterkst groeiende gemeente van West-Brabant is. Ook landelijk scoort de stad hoog. Daar waar Breda een grote aantrekkingskracht heeft in de eigen regio, inclusief Tilburg kennelijk, heeft de Randstad een grote aantrekkingskracht op Breda. Vooral Rotterdam. In 2016 verhuisden 470 Bredanaars naar Rotterdam, andersom was dat 301.

Naar Amsterdam gingen er 423 Bredanaars, terwijl er 257 Amsterdammers naar de ‘bourgondische’ Baroniestad vertrokken. Den Haag is duidelijk minder in trek. ‘Slechts’ 159 Bredanaars verkozen de residentie als hun woonplaats. Andersom vertrokken toch nog 139 Hagenaars naar Breda. Geen slechte score. De kleinere studentenstad Utrecht trok 203 Bredanaars de eigen stad in, terwijl 183 Utrechters een nieuw bestaan zochten in Breda.