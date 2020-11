Breda gaat voor verbod carbidschieten, in Eindhoven is het allang verboden

Nog even en HC Baarle heeft eindelijk een eigen kunstgras­veld

19 november BAARLE-NASSAU - ,,Het heeft wat voeten in aarde gehad”, bevestigt de Baarlese wethouder Nico Sommen, terwijl hij tuurt over de zanderige vlakte aan de Sportlaan. Op deze plek verrijzen over ruim drie maanden een kunstgrasveld voor HC Baarle en één voor voetbalclub Gloria UC.