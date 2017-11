Breakdancer Menno van Gorp uit Tilburg wint WK Breakdancen

Tilburgse wethouder reageert op chroom-6-pu­bli­ca­tie: 'Het zijn ernstige verhalen'

4 november ,,De verhalen in de video en in de krant, kende ik. Maar het maakt ze niet minder erg. Het zijn ernstige verhalen. Mensen hebben ernstige zorgen. Dat snap ik. En daarom is het ook belangrijk dat de onderste steen boven komt in dit dossier."