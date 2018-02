Bravis blundert met vertrouwelijke e-mail

ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Een e-mail bestemd voor een patiënte is door het Bravis ziekenhuis niet alleen naar de betreffende patiënte gestuurd, maar ook naar veertien andere patiënten. In de e-mail werd aan de patiënte, die met naam en toenaam wordt genoemd, medegedeeld dat de afspraak voor een zenuw-/spieronderzoek niet kon doorgaan. Volgens het ziekenhuis was er sprake van een computerfout.

Een van degenen bij wie de mail per abuis terechtkwam, is Peter Kemps uit Bergen op Zoom. Hij verbleef in Australië en werd in de nacht van vrijdag op zaterdag wakker gebeld door een medewerkster van het Bravis. Ze meldde dat het ziekenhuis hem een e-mail had gestuurd die niet voor hem was bedoeld en vroeg of hij de mail wilde verwijderen. Volgens Kemp zei de medewerkster dat het om één mail ging en dat Kemps de enige was die de mail had ontvangen.

Toen Kemps daarop zijn mailbox checkte, zag hij de bewuste mail, maar zag hij ook dat hij niet de enige ontvanger was. De mail was blijkens de verzendlijst aan nog veertien andere personen gestuurd.

Waarop Kemps weer contact opnam met het ziekenhuis en te horen kreeg dat de mail inderdaad niet alleen naar hem, maar naar nog veertien anderen was gestuurd. Er zou sprake zijn van een ‘computerfout’. De medewerkster bood haar excuses aan en wees Kemps op de mogelijkheid een klacht in te dienen.

Systeemfout

Angelique Anderson, manager bij het Bravis ziekenhuis, bevestigt dat er vorige week een mail is gestuurd aan verkeerde personen. Volgens Anderson was er sprake was een fout in het systeem, waardoor onbedoeld een aantal e-mailadressen aan elkaar werd gekoppeld. De fout werd ontdekt door een van de ontvangers, die er melding van maakte bij het ziekenhuis.

,,Het ging om één afspraak, die naar de patiënt zelf en naar veertien anderen werd gestuurd’’, zegt Anderson. ,,De mail werd op 23 februari verstuurd. De dag daarna werd het ontdekt door een van de andere geadresseerden. Wij hebben contact opgenomen met de leverancier en die heeft een aanpassing gedaan in het systeem. Die houdt in dat de mogelijkheid om e-mailadressen automatisch te koppelen is uitgeschakeld.’’

Het is niet de eerste keer dat een aantal patiënten onbedoeld dezelfde mail kreeg. Twee dagen eerder gebeurde hetzelfde, aldus Anderson: ,,Toen ging het om een kleiner aantal mensen en om een informatief stuk, waar geen patiëntengegevens in stonden. Het leek een ander probleem.’’ Inmiddels is duidelijk dat het om hetzelfde probleem ging.

De patiënte wier informatie bij veertien andere patiënten in de mailbox belandde reageerde ‘nogal laconiek’ op de fout, vertelt Anderson. ,,We hebben haar meteen gebeld, uitgebreid onze excuses aangeboden en een bloemetje gestuurd. Ik denk dat wij het vervelender vonden dan zij. Maar ze was wel blij dat we haar direct belden.’’

Autoriteit Persoonsgegevens

Dat Kemps in eerste instantie te horen kreeg dat hij de enige was die per ongeluk de mail had ontvangen kan volgens Braviswoordvoerder Herma Moerkerken niet het geval zijn. ,,Wij hebben tegen iedere ontvanger gezegd dat de mail naar vijftien adressen is gestuurd.’’