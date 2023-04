Brandweer in Boxtel rukt uit voor verbrande worstenbroodjes

Column Dwarskijker ‘Een voedselbos in de Maasheggen, is dat een goed idee?’

De Maasheggen waren op tv. De boswachter van ‘BinnensteBuiten’ was op bezoek geweest in ons unieke landschap. Zoals in tv-land gebruikelijk werd de reportage in brokjes opgediend. Stel je voor dat we wegzappen.