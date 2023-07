Brandstichting en vernielingen bij veldschuur in Helvoirt, eigenaar geeft vandalen laatste kans zich te melden

Beheerder Henk Loeffen heeft in Ter Aa zijn laatste pilsje getapt. ‘Jong en oud kwam hier, het was écht gezellig’

ERP - Iedereen in Erp kent Henk Loeffen. Want 35 jaar lang was hij het gezicht van sport- en ontmoetingscentrum Ter Aa. Maar Henk (66) draagt het stokje nu over aan de 51-jarige Gert Bouw.