Branden, ME-inzet en een pasgeboren baby: dit was de jaarwisseling in jouw regio

Regio Breda

In Breda was het de vraag hoe de uitgaansavond zou verlopen met de gewelddadige schietpartij van afgelopen weekend in het achterhoofd. Sinds oktober mag de politie preventief fouilleren. Dit gebeurde dan ook gisteren. Hierbij zijn geen wapens aangetroffen, wel drugs.

Het was een onrustige nacht in Breda-Noord. De ME moest er ingrijpen bij baldadige jongeren. Meerdere auto's hebben de avond in Breda niet overleefd.

Op de Havermarkt werd het nieuwe jaar feestelijk ingeluid. Ziekenhuis Amphia spreekt van ‘een rustig verlopen‘ jaarwisseling. Niet alleen vuurwerkslachtoffers brachten de nacht in het ziekenhuis door, er waren ook kersverse gelukkige ouders.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Bij een eenzijdig ongeval op de A59 bij Made zijn in de nieuwjaarsnacht twee personen gewond geraakt. Door nog onbekende reden raakten zij met hun voertuig van de weg en zijn in een sloot tot stilstand te komen. © Marcel van Dorst

Regio Oosterhout

Een auto vloog in brand. Een autobestuurder botste tegen een boom. Een beschonken automobilist veroorzaakte elders chaos.

De brandweer redde huisdieren uit een brandend pand in Dongen. In Made sloeg een auto over de kop, in de auto lag een fles lachgas.

Regio Bergen op Zoom en Roosendaal

Het was uiteindelijk een drukke nacht bij ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom. De Roosendaalse Bravis-collega’s hadden het een stuk rustiger. Daar vielen geen vuurwerkslachtoffers te noteren, maar wel twee mensen van boven de 18 met te veel drank op.

Een garage met vuurwerk erin vloog in brand in Bergen op Zoom. De ruiten van een bushokje sneuvelden ergens anders. In Hoogerheide bleek een Belgisch stel in bezit van een alarmpistool. Het rijbewijs van een beschonken automobilist in Bergen op Zoom werd afgepakt.