Brandbrief artsen: zet áltijd een fietshelm op. Ja, u ook

Bewoners uren zoet met rapen gedumpte pillen: ‘Buurt waar kinderen spelen moet veilig zijn’

13:31 CUIJK - Duizenden gevaarlijke pillen rondstrooien in de wijk Padbroek in Cuijk. Wie doet nu zoiets? Bewoners begrijpen het niet. Een aantal is woensdagavond en donderdag bezig geweest om anti-psychosetabletjes uit het gras en de bosjes te plukken. Want stel: kinderen hadden ze in hun mond gestopt of honden hadden ze opgegeten. Dat had heel verkeerd af kunnen lopen.