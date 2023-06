Brand ontstaat in remmen van vrachtwagen op A67 bij Lierop

Jubileume­di­tie 1 Ander Festival ondanks hitte druk bezocht: ‘Sproeier bood veel mensen verkoeling’

SCHIJNDEL - Wie niet van hitte hield kon beter thuisblijven. Al gaven weinig mensen daar gehoor aan bij het 1 Ander Festival. Het dertig jarig jubileum trok veel bekijks en met het hitteplan in werking, was het weer volop cultuur snuiven en luisteren naar acts van over de hele wereld. ,,We stonden hier zaterdagavond tot 1 uur ’s nachts nog volop te genieten.”