Brand in tuinhuis op volkstuincomplex in Helmond dat maandag dicht gaan vanwege vervuilde grond.

COLUMN Tis unnen bout, et was unnen bout, en et blèft unnen bout

Een bout. Dat is het. Zingen Ferry van de Zaande en Fred van Boesschoten. ‘Tis unnen bout, unne grôoten bout, en et blèft unnen bout.’ Het is het openingslied van hun film, die gisteren in première ging. ‘Een bout,’ legt professor doctor ingenieur Hominilupus daarin uit, ‘is dialect voor iets dat niet helemaal in orde is.’ De hoofdrolspelers werken bij de Vademestru Afvalstoffenrecycling en Diervoeders B.V. aan de Ringbaan Zuid. Aan de lopende band. En ze werken zichzelf in de problemen. Ook aan de lopende band. Met alle gevolgen van dien.

