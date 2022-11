Brand in kampeerboerderij Someren waar 450 asielzoekers zouden komen: ‘Gaan uit van brandstichting’

Vechten in de oorlog, nu revalide­ren in Tilburgs ziekenhuis: ‘Het leven geeft me nog een kans’

TILBURG - Oleksandr Rudnyk, een mitrailleurschutter van de Oekraïense 93ste brigade, revalideert al drie maanden in een Tilburgs ziekenhuis. Hij verloor een been bij Russische beschietingen. Het liefst zou hij terugkeren naar het front. ,,Mijn vrouw is niet meer boos op mij dat ik de oorlog in ben gegaan.”

17 november