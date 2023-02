Brand in kamer van zorginstelling in Deurne, bewoonster naar ziekenhuis

Geen culturele evenemen­ten van De Kring meer in openlucht­the­a­ter Vrouwenhof: 'Voor mij onnavolg­baar’

ROOSENDAAL - Nog nooit is er één klacht over geluidsoverlast bij een voorstelling in het openluchttheater in Vrouwenhof geuit. Maar toch is het gedaan met de culturele evenementen die De Kring er zo graag houdt. ,,Voor mij onnavolgbaar”, zegt Kring-directeur Jan-Hein Sloesen.

6:59