Brand breekt uit in schuur in Heesch waar gezin tijdelijk woont, bewoner probeert vuur zelf te blussen

HEESCH - In Heesch is vrijdagochtend rond 11.45 uur brand uitgebroken in een schuur die als tijdelijke woning dient. De brandweer rukte met twee blusvoertuigen uit naar de Vosbergstraat. Ook ging een ambulance ter plaatse.