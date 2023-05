Brainport-voorzitter Dijsselbloem: ‘De regio hoeft niet naar mij te komen, ik kom naar de regio’

Economi­sche groeispurt heeft niet alleen maar voordelen voor regioge­meen­ten: ‘Er zijn ook negatieve gevolgen’

BEST/EINDHOVEN - Jeroen Dijsselbloem is in zijn functie als voorzitter van de Metropool Regio Eindhoven (MRE) op tournee door een aantal van de 21 deelnemende regiogemeenten om met de inwoners daarvan over de grote economische groei van de regio Eindhoven te praten. En dat betekent niet automatisch ‘slikken of stikken’, bleek woensdagavond in Best.